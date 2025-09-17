Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Отпуск может вырасти на неделю: новая инициатива для всех работающих

В Московской федерации профсоюзов считают необходимым увеличить продолжительность оплачиваемого отпуска с нынешних 28 до 35 дней. Заместитель председателя организации Сергей Чиннов объяснил позицию тем, что сотрудники стали работать дольше, нередко по 12-16 часов, и им требуется больше времени для восстановления сил и общения с семьей.

Ранее о подготовке законопроекта по этой теме сообщал депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, дополнительный отдых нужен не только людям предпенсионного возраста, но и молодым, и работникам среднего поколения.

Профсоюзы подчеркивают, что проблема усугубляется отсутствием контроля за работодателями: из-за моратория на проверки инспекции труда сложно наказать нарушителей. Кроме того, профсоюзы выступают и за четырехдневную рабочую неделю при сохранении достойной зарплаты, считая это важным шагом для укрепления здоровья и повышения производительности.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
