Накопления тают: банки дружно режут доходность по счетам

Правда ТВ

Большинство российских банков объявили о снижении ставок по накопительным счетам. Как выяснило РИА Новости, часть игроков рынка уже скорректировала условия, другие пока оставили их без изменений. Поводом стало решение Центробанка от 12 сентября — ключевая ставка снижена до 17% годовых.

Сбербанк сообщил, что с 19 сентября максимальная доходность по накопительным счетам составит 13,5%. В Газпромбанке базовые ставки также пошли вниз: например, на продукте "Ежедневный процент" ставка сократилась до 9%, а максимальная — до 15,5%. В Т-Банке базовая ставка теперь 9%. В то же время ВТБ сохранил прежние условия — до 16% годовых.

Некоторые банки, напротив, пока не спешат с изменениями. В ПСБ максимальная ставка остается на уровне 17%, а для новых клиентов действует приветственное предложение — 25% на первый месяц. В "Почта банке" доходность также достигает 17%, но только для новичков. В "Ренессанс банке" заявили, что стараются не менять ставки слишком часто. Таким образом, рынок постепенно реагирует на снижение "ключа", но общий тренд уже очевиден — доходность по накопительным счетам уменьшается.