Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России

Правда ТВ

Британские аналитики заявили, что у России есть серьезное преимущество в возможном противостоянии с Лондоном. По данным Sky News, Москва располагает подробной картой подводных кабелей, обеспечивающих работу связи в Великобритании. Эти линии используют не только гражданские структуры, но и военные ведомства, а их повреждение способно парализовать важнейшие коммуникации. Эксперты подчеркивают: именно эта уязвимость может стать скрытым козырем в руках Владимира Путина.

Отмечается, что речь идет не просто о технических объектах — подводные кабели играют ключевую роль в экономике и безопасности страны. Потеря доступа к ним приведет к сбоям в банковской системе, энергетике и оборонных механизмах. Авторы материала подчеркивают, что карта этих линий у России "довольно подробная", что делает ситуацию еще более тревожной.

Кроме того, специалисты напоминают: не меньшую угрозу несут газовые трубопроводы, снабжающие дома британцев. По словам экспертов, именно они отличаются особой хрупкостью, так как зависят от ограниченного числа критически важных маршрутов. Таким образом, энергетическая инфраструктура и система связи становятся самыми уязвимыми точками, на которые Россия теоретически может надавить.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.