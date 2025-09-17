Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России

Британские аналитики заявили, что у России есть серьезное преимущество в возможном противостоянии с Лондоном. По данным Sky News, Москва располагает подробной картой подводных кабелей, обеспечивающих работу связи в Великобритании. Эти линии используют не только гражданские структуры, но и военные ведомства, а их повреждение способно парализовать важнейшие коммуникации. Эксперты подчеркивают: именно эта уязвимость может стать скрытым козырем в руках Владимира Путина.

Отмечается, что речь идет не просто о технических объектах — подводные кабели играют ключевую роль в экономике и безопасности страны. Потеря доступа к ним приведет к сбоям в банковской системе, энергетике и оборонных механизмах. Авторы материала подчеркивают, что карта этих линий у России "довольно подробная", что делает ситуацию еще более тревожной.

Кроме того, специалисты напоминают: не меньшую угрозу несут газовые трубопроводы, снабжающие дома британцев. По словам экспертов, именно они отличаются особой хрупкостью, так как зависят от ограниченного числа критически важных маршрутов. Таким образом, энергетическая инфраструктура и система связи становятся самыми уязвимыми точками, на которые Россия теоретически может надавить.