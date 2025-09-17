Антироссийские речи аукнулись Монеточке*: три страны захлопнули двери перед певицей

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)* получила запреты на въезд в несколько государств. Ограничения коснулись Сербии, Турции и ОАЭ из-за антироссийских высказываний артистки.
Как сообщает Telegram-канал Mash, иностранные власти внесли исполнительницу в чёрные списки после её резких заявлений в адрес России.
Теперь география перемещений Гырдымовой ограничивается преимущественно Шенгенской зоной, куда входит и Литва — страна её текущего проживания.
Ранее певица приняла решение о прекращении предпринимательской деятельности в России. Её бизнес был связан с организацией концертов и оформлением артистических контрактов.
* Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом по решению Минюста