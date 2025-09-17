Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Антироссийские речи аукнулись Монеточке*: три страны захлопнули двери перед певицей

0:50
Правда ТВ

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)* получила запреты на въезд в несколько государств. Ограничения коснулись Сербии, Турции и ОАЭ из-за антироссийских высказываний артистки.

Как сообщает Telegram-канал Mash, иностранные власти внесли исполнительницу в чёрные списки после её резких заявлений в адрес России.

Теперь география перемещений Гырдымовой ограничивается преимущественно Шенгенской зоной, куда входит и Литва — страна её текущего проживания.

Ранее певица приняла решение о прекращении предпринимательской деятельности в России. Её бизнес был связан с организацией концертов и оформлением артистических контрактов.

* Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.