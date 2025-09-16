Откровения Татьяны Лазаревой*: брак без любви и советы матери-предательницы

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала о неудачном опыте первого замужества в новом видео на YouTube-канале.

Речь идет о её кратковременном браке с предпринимателем Александром Друговым в 1991 году. По словам Лазаревой, она никогда не испытывала любви к своему первому мужу.

Телеведущая вспомнила, как жаловалась матери на отсутствие чувств, но та убеждала её, что такое возможно в браке.

"Это было жутким предательством с её стороны", — пояснила Лазарева.

Ранее о своих отношениях с Лазаревой высказался её второй бывший муж Михаил Шац*. Он назвал их 26-летний брак закономерно завершившимся этапом, отметив, что их продолжат связывать общие дети.

Первый брак Лазаревой продлился менее года, тогда как со вторым супругом она прожила более четверти века. Информация о расставании со Шацем стала известна в январе 2024 года.

* Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

* Михаил Шац признан в РФ иноагентом по решению Минюста