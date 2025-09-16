Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Принц Гарри применяет агрессивные методы борьбы с облысением, несмотря на потенциально опасные побочные эффекты.

Согласно инсайдерам из близкого окружения, герцог Сассекский использует гормональные препараты, которые могут привести к импотенции.

Однако этот риск не останавливает принца, поскольку интимная близость с супругой Меган Маркл давно отсутствует в их браке.

"Близкие люди знают, что интимная близость больше не является частью его брака", — пояснил собеседник RadarOnline.

Основной причиной такого отчаянного лечения стала глубокая неуверенность Гарри в своей внешности. Он хочет избежать участи своего брата принца Уильяма, чью лысину неоднократно высмеивал.

"Он знает о рисках, но отчаянно хочет не остаться полностью лысым", — подтвердил источник.

В окружении принца сложилась ироничная ситуация: друзья шутят, что он "играет своей мужественностью ради тщеславия".

Однако для самого Гарри, переживающего разрыв с королевской семьёй, сохранение волос стало вопросом самоидентификации. Он готов на всё, чтобы сохранить остатки волос, считая это последним элементом контроля в своей жизни.