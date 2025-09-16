Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода

1:02
Правда ТВ

Никита Пресняков в своём Instagram*-аккаунте прокомментировал развод с Алёной Красновой. Артист невольно упомянул бывшую супругу, отвечая на вопрос поклонника о фестивале Burning Man.

Пресняков отметил, что Краснова всегда мечтала посетить это мероприятие. При этом он продолжил называть её женой, хотя в августе они сообщили о разводе после восьми лет отношений.

Фестиваль стал для музыканта способом отвлечься от личных переживаний. Он провёл время в кругу друзей, участвуя в активностях мероприятия.

"Это помогло переключиться на повседневные задачи", — косвенно подтвердил источник, близкий к артисту.

На текущий момент Пресняков не даёт прямых комментариев о своём эмоциональном состоянии. Его поведение в соцсетях указывает на сложный процесс адаптации после расторжения брака.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
