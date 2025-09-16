Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Обожгла откровением: жена Петросяна рассказала о главном волшебстве юмориста в день его 80-летия

Татьяна Брухунова опубликовала трогательное поздравление мужу Евгению Петросяну в соцсети Instagram*. Супруга артиста отметила его 80-летний юбилей, который празднуется 16 сентября.

В своём посте Брухунова подчеркнула глубину отношений с возлюбленным. Она назвала Петросяна "волшебником" и опубликовала их свежее совместное фото.

"Я — счастливый человек. Второе десятилетие иду с лучшим в мире мужчиной", — написала она.

Особое внимание в поздравлении уделено личным качествам юмориста. Брухунова отметила его внимание, чуткость и доброту.

"Человек, подаривший мне главное — возможность стать матерью", — добавила супруга артиста.

Петросян и Брухунова состоят в браке с 2019 года. Разница в возрасте супругов составляет 44 года. Для юмориста это пятый брак.

Ранее артист признавался, что в настоящее время исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семейных отношений.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
