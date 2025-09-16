Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Квартиры за 100 млн и тайные встречи: стало известно, кому экс-муж Славы делал дорогие подарки

1:14
Правда ТВ

Подруга покойного экстрасенса Анны Амбарцумян Виктория Шорикова в ток-шоу "Малахов" раскрыла детали тайных отношений блогерши с гражданским супругом певицы СлавыАнатолием Данилицким.

По словам Шориковой, Данилицкий подарил Амбарцумян две роскошные квартиры в престижном районе Москвы. Общая стоимость недвижимости на Новом Арбате оценивается в 100 миллионов рублей.

"Аня была умной женщиной, она понимала мужчин и знала, чего хочет", — пояснила подруга экстрасенса.

Анна Амбарцумян была известна как медиа и телевизионный эксперт. Её консультации стоили до 500 тысяч рублей за сеанс.

Трагическая гибель блогерши в июле 2020 года от передозировки наркотиков оборвала её карьеру.

Певица Слава состояла в отношениях с Данилицким с 2002 года. После временного разрыва в декабре 2022 года пара ненадолго воссоединилась, но в итоге окончательно распалась.

Известно, что певица ранее прощала возлюбленному измены, однако эти отношения не выдержали испытания временем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
