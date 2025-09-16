Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Николай Расторгуев объяснил гневный выпад в адрес журналиста: что вывело его из себя

0:50
Правда ТВ

Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ", публично объяснил свой резкий выпад в адрес журналиста. Инцидент произошёл после вопроса о гонорарах артиста на концертах.

Певец заявил, что его эмоциональная реакция была вызвана не самим вопросом, а его подтекстом.

Журналист, по словам Расторгуева, намекнул на возможные финансовые махинации со стороны его директора. Артист назвал корреспондента "ублюдком" и "провокатором", а не журналистом.

Расторгуев подчеркнул, что работает со своим директором уже четыре десятилетия и считает подобные намёки недопустимыми.

Он также признался, что у него было желание ответить физически, но он сдержал свой порыв.

"Зачем мне марать руки об такого человека?" — цитирует музыканта StarHit.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.