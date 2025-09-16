Николай Расторгуев объяснил гневный выпад в адрес журналиста: что вывело его из себя

Николай Расторгуев, лидер группы "Любэ", публично объяснил свой резкий выпад в адрес журналиста. Инцидент произошёл после вопроса о гонорарах артиста на концертах.

Певец заявил, что его эмоциональная реакция была вызвана не самим вопросом, а его подтекстом.

Журналист, по словам Расторгуева, намекнул на возможные финансовые махинации со стороны его директора. Артист назвал корреспондента "ублюдком" и "провокатором", а не журналистом.

Расторгуев подчеркнул, что работает со своим директором уже четыре десятилетия и считает подобные намёки недопустимыми.

Он также признался, что у него было желание ответить физически, но он сдержал свой порыв.

"Зачем мне марать руки об такого человека?" — цитирует музыканта StarHit.