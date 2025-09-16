Израиль ввёл войска в Газу: Вашингтон снимает с себя ответственность

Правда ТВ

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, цель которой — полностью ликвидировать движение "Хамас". Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники. По данным журналистов, США не стали препятствовать действиям Тель-Авива. В Белом доме лишь подчеркнули: вся ответственность за последствия ляжет на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На фоне обострения ситуации цены на нефть вновь пошли вверх. Сегодня утром ноябрьские фьючерсы на Brent на бирже ICE в Лондоне прибавили 14 центов и достигли 67 долларов 58 центов за баррель. Днём ранее рост составил 45 центов, котировки закрепились на уровне 67 долларов 44 цента.

Американская нефть WTI также подорожала. Октябрьские фьючерсы на Нью-Йоркской товарной бирже выросли на 16 центов и достигли 63 долларов 46 центов. Накануне они прибавили 61 цент и остановились на отметке 63 доллара 30 центов. Аналитики связывают рост цен как с геополитикой, так и с рисками перебоев поставок.