Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания Аллы Пугачёвой о Джохаре Дудаеве.

Певица в интервью каналу "Скажи Гордеевой"* назвала первого президента самопровозглашённой Ичкерии "порядочным и интеллектуальным" человеком.

Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что "амбиции позёра Дудаева" привели к росту бандитизма и полному экономическому упадку республики в 90-е годы.

Он подчеркнул, что судить о том, какую "пользу" принёс Дудаев, должны сами чеченцы.

Глава республики осудил высказывания Пугачёвой как "жалкое пустословие" и провокацию.

"Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу", — написал Кадыров.

Он напомнил, что конфликт унёс десятки тысяч жизней мирных жителей и военнослужащих.

* Катерина Гордеева признана в России иностранным агентом