Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на высказывания Аллы Пугачёвой о Джохаре Дудаеве.
Певица в интервью каналу "Скажи Гордеевой"* назвала первого президента самопровозглашённой Ичкерии "порядочным и интеллектуальным" человеком.
Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что "амбиции позёра Дудаева" привели к росту бандитизма и полному экономическому упадку республики в 90-е годы.
Он подчеркнул, что судить о том, какую "пользу" принёс Дудаев, должны сами чеченцы.
Глава республики осудил высказывания Пугачёвой как "жалкое пустословие" и провокацию.
"Схожие с Пугачёвой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу", — написал Кадыров.
Он напомнил, что конфликт унёс десятки тысяч жизней мирных жителей и военнослужащих.
* Катерина Гордеева признана в России иностранным агентом