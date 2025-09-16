Чёрные откаты на стройках в ДНР и Курской области: дело экс-губернатора обрастает деталями

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получал взятки не только при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, но и во время восстановления инфраструктуры в Мангушском районе ДНР. По данным следствия, с сентября 2022-го по август 2024 года он получил около 30 миллионов рублей в виде откатов.

Ранее сообщалось, что против Смирнова возбуждено дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Сам он подтвердил, что деньги передавали подрядчики, занимавшиеся возведением укреплений в Курской области. По его словам, в коррупционных схемах участвовал и бывший заместитель Алексей Дедов.

Сейчас обоим инкриминируется также мошенничество в особо крупном размере. Мещанский суд продлил их арест до середины декабря. При этом и Смирнов, и Дедов сотрудничают со следствием, раскрывают детали преступлений и называют других участников схемы.