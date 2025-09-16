Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Варшаве над правительственным кварталом сбили беспилотник. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, аппарат заметили над улицей Парковой и дворцом Бельведер, где расположены госучреждения. Сотрудники Службы охраны нейтрализовали дрон, а полиция задержала двух граждан Белоруссии. Сейчас обстоятельства происшествия изучают следователи.

Инцидент произошёл в самом центре столицы и вызвал повышенное внимание к безопасности. Ранее в Польше уже фиксировали полёты беспилотников: власти временно закрывали аэропорты Варшавы и Жешува, а военные усиливали охрану границы.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский тогда заявлял, что часть аппаратов действительно залетала из Белоруссии, но некоторые прибыли и со стороны Украины. Власти страны продолжают держать этот вопрос на особом контроле.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
