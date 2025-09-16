Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Двойная жизнь сына Ротару: как поддержка ВСУ сочетается с российским бизнесом

Правда ТВ

Руслан Евдокименко, сын легендарной певицы Софии Ротару, продолжает вести бизнес в России и остаётся гражданином РФ. Данный факт подтвердили журналисты, изучив официальные документы.

Евдокименко получил российский паспорт в 2015 году, а спустя год зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

Он также является директором ООО "Вилла София", которым ранее владела его мать. Сама недвижимость была переписана на сына в 2021 году.

При этом, как отмечает Life со ссылкой на SHOT, Евдокименко публично поддерживает украинские власти.

"Он выкладывает посты с патриотичными лозунгами, хотя сохраняет все связи с Россией", — пояснили в издании.

Причиной переоформления бизнеса называются многомиллионные убытки компании, которая к 2022 году ушла в минус.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.