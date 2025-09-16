Двойная жизнь сына Ротару: как поддержка ВСУ сочетается с российским бизнесом

Руслан Евдокименко, сын легендарной певицы Софии Ротару, продолжает вести бизнес в России и остаётся гражданином РФ. Данный факт подтвердили журналисты, изучив официальные документы.

Евдокименко получил российский паспорт в 2015 году, а спустя год зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

Он также является директором ООО "Вилла София", которым ранее владела его мать. Сама недвижимость была переписана на сына в 2021 году.

При этом, как отмечает Life со ссылкой на SHOT, Евдокименко публично поддерживает украинские власти.

"Он выкладывает посты с патриотичными лозунгами, хотя сохраняет все связи с Россией", — пояснили в издании.

Причиной переоформления бизнеса называются многомиллионные убытки компании, которая к 2022 году ушла в минус.