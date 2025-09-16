Россия побила собственный рекорд: уголь в Южную Корею пошёл миллионами тонн

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В августе Россия поставила в Южную Корею рекордные 3,8 миллиона тонн угля. Таким образом, Москва стала главным поставщиком этого топлива для Сеула. Объем экспорта вырос почти на четверть по сравнению с июлем и в полтора раза относительно прошлого года. Это исторический максимум за всю историю торговли между странами — прежний рекорд держался с декабря 2022-го, когда было отправлено 3,1 миллиона тонн.

В денежном выражении августовские поставки составили более 335 миллионов долларов — на 14 процентов больше, чем месяцем ранее. Однако абсолютный рекорд по стоимости пока остается за июлем 2023-го, когда сумма превысила 424 миллиона.

По итогам первого полугодия нынешнего года Россия увеличила общий экспорт энергетического угля почти на 20 процентов, до 69 миллионов тонн. Наибольший рост показали индийское и турецкое направления. Эксперты отмечают: выгоднее всего сейчас работать компаниям, имеющим собственную логистику на Дальнем Востоке.