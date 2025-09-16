Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС

1:00
Правда ТВ

В Евросоюзе неожиданно убрали с повестки обсуждение новых ограничений против России. Речь шла о 19-м пакете санкций, который должны были рассматривать постпреды стран ЕС. Этот пункт ранее значился в повестке лишь как возможный, но теперь полностью исключён.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что в новом пакете могут появиться вторичные меры, однако признавалось: выработать их становится всё труднее. Похожая ситуация была и с 18-м пакетом ограничений — тогда договориться мешали Словакия и Венгрия, опасавшиеся удара по своим экономикам из-за отказа от российских энергоресурсов.

Москва не раз подчёркивала, что подобные шаги носили односторонний и незаконный характер. В Кремле напомнили: санкции всегда обоюдоострое оружие и наносят ущерб не только России, но и самим инициаторам ограничений.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.