Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС

Правда ТВ

В Евросоюзе неожиданно убрали с повестки обсуждение новых ограничений против России. Речь шла о 19-м пакете санкций, который должны были рассматривать постпреды стран ЕС. Этот пункт ранее значился в повестке лишь как возможный, но теперь полностью исключён.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что в новом пакете могут появиться вторичные меры, однако признавалось: выработать их становится всё труднее. Похожая ситуация была и с 18-м пакетом ограничений — тогда договориться мешали Словакия и Венгрия, опасавшиеся удара по своим экономикам из-за отказа от российских энергоресурсов.

Москва не раз подчёркивала, что подобные шаги носили односторонний и незаконный характер. В Кремле напомнили: санкции всегда обоюдоострое оружие и наносят ущерб не только России, но и самим инициаторам ограничений.