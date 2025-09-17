Новый кредит для старых долгов: когда это действительно оправдано?

Стоит ли брать новый кредит, чтобы закрыть старый? Экономист Игорь Лавровский пояснил в беседе с MoneyTimes: универсального ответа здесь нет, всё зависит от ситуации конкретного заёмщика.

По его словам, рефинансирование бывает выгодным, если оно действительно облегчает долговую нагрузку. Но в ряде случаев оно не нужно вовсе — важно смотреть на баланс клиента и условия договора. Да, снижение ключевой ставки ЦБ создаёт благоприятный фон, однако этого недостаточно, чтобы вслепую "играть" с долгами.

Лавровский советует не принимать решение самостоятельно, а обсудить всё со своим банком. Иногда кредитная организация сама пересматривает условия при изменении ставки, и дополнительных шагов предпринимать не придётся. В других случаях новое соглашение может оказаться полезным. Главное — просчитать выгоду именно для себя, а не ориентироваться только на общие экономические тенденции.