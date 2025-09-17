Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Гвозди, ржавые цепи и сломанные горки: как обычный двор может стать зоной риска

Правда ТВ

Кто отвечает за безопасность детских площадок во дворах? Эксперт по ЖКХ Виктор Федорук пояснил в беседе с MosTimes: всё зависит от того, на чьей земле стоят качели и карусели.

Если площадка находится на придомовой территории, то за её состояние отвечает управляющая компания. В Москве это чаще всего районные "Жилищники", закреплённые за конкретным домом. Именно они обязаны следить, чтобы оборудование было исправным и безопасным.

А вот если площадка расположена на муниципальной земле — в городе, посёлке или сельсовете — ответственность несут местные власти. Даже если комплекс построен на средства спонсоров, ухаживать за ним обязан муниципалитет. Поэтому при любых проблемах, будь то торчащие гвозди или сломанные качели, жителям стоит обращаться в свою управляющую компанию или администрацию района.

Новости Все >
Антиопечатка

