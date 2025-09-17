Баня дешевле беседки: дачникам показали бюджетный вариант для участка

Дачникам больше не обязательно тратить большие деньги на строительство капитальной бани. Мастер русской парной и телеведущий Сергей Беляев рассказал, что отличным бюджетным вариантом может стать мобильная баня в виде палатки. Внутрь устанавливается специальная печь, которую можно топить дровами или брикетами. Вода закипает, проходит через дымоход, перегревается и превращается в мелкодисперсный пар с температурой до 400 градусов.

По словам эксперта, такая парилка работает и зимой, и летом. В мороз внутри уже через полчаса можно достичь комфортных 80 градусов. Время на установку минимальное — около двух часов. А для полноты ощущений есть даже модели с панорамным окном: можно наслаждаться паром и любоваться природой одновременно.

Главное преимущество — цена. Стоимость такой мобильной сауны составит примерно сто тысяч рублей, что дешевле, чем возведение беседки или капитального строения. Таким образом, даже самые экономные дачники могут позволить себе полноценный банный отдых без лишних затрат.