Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту

Алкоголь — один из самых разрушительных факторов для здоровья, и отказаться от него удаётся далеко не всем. Врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев в интервью "Радио 1" подчеркнул: для мозга не имеет значения, крепкий напиток или слабый. Если выпить несколько литров пива или вина — это такой же риск, как и крепкий алкоголь.

По словам специалиста, спиртное не стимулирует, а наоборот притупляет сознание. Оно блокирует работу префронтальной зоны мозга, отвечающей за концентрацию и принятие решений. В итоге человек быстро теряет активность, становится заторможенным или засыпает. Особенно губительно это для молодых, которым важны энергия и продуктивность.

У людей старшего возраста алкоголь чаще воспринимается как "социально приемлемый наркотик", который расслабляет и временно отключает голову. Но за этим стоит серьёзная опасность: потеря контроля над количеством выпитого ведёт к разрушению не только организма, но и социальной и духовной сфер жизни.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
