Спорт натощак: секрет стройности или опасная ловушка после 50

Занятия спортом натощак становятся всё популярнее, особенно у людей после пятидесяти. В этом возрасте поддержка тела — не прихоть, а способ сохранить энергию и уверенность в движениях на годы вперёд. Кардионагрузки играют ключевую роль: быстрая ходьба, танцы или велосипед запускают сердце и ускоряют обмен веществ, помогая бороться с усталостью и скованностью.

Некоторые предпочитают тренироваться сразу после пробуждения, выпив лишь чашку кофе. Такая практика действительно способствует сжиганию жиров и может повышать выносливость. Медицинские исследования подтверждают: тренировки натощак усиливают биологический отклик организма и со временем улучшают спортивные результаты.

Но важно помнить: подобный режим подходит только хорошо подготовленным людям с устойчивостью к низкому уровню сахара в крови. Интенсивные или слишком долгие занятия без завтрака могут привести к слабости, головокружению и падению давления. Поэтому перед началом лучше проконсультироваться со специалистом. А чтобы сохранить силу после пятидесяти, кардио стоит сочетать с упражнениями на мышцы — приседаниями, планкой и лёгкими весами. Это укрепляет кости, улучшает осанку и помогает тратить больше энергии даже в покое.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
