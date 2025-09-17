Красиво и безопасно: какие растения можно смело держать рядом с питомцами

Не все растения безопасны для домашних животных, и многие привычные декоративные виды могут оказаться токсичными. Но есть и исключения — красивые, простые в уходе и абсолютно безопасные для кошек и собак.

Одно из них — арека-пальма. Её часто выращивают в квартирах за изящный вид и неприхотливость. Она не содержит вредных веществ, помогает увлажнять воздух и создаёт уютную тропическую атмосферу. Ещё один вариант — шведский плющ. Это вьющаяся зелень для подвесных кашпо и балконов. Она тоже не ядовита, отличается выразительными листьями и не требует особого ухода.

Любителям яркой декоративной листвы подойдёт маранта. Её необычные листья меняют положение в зависимости от освещения, добавляя интерьеру живости. При этом растение абсолютно безопасно для любопытных питомцев и хорошо чувствует себя в полутени.

Выбирая зелёных соседей, важно учитывать не только красоту, но и безопасность. Тогда ваш дом станет не только уютнее, но и полностью безопасным для хвостатых друзей.