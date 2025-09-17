Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сон с кошкой или собакой обернётся бедой: врачи предупреждают о смертельных рисках

Сон с домашними питомцами может быть не таким безопасным, как кажется. Врач-терапевт Андрей Кондрахин напомнил: кошки и собаки могут переносить опасные инфекции. Совместный сон увеличивает риск заражения токсоплазмозом и гельминтозом. Эти заболевания развиваются медленно, но способны ударить по иммунитету, мозгу, сердцу и печени.

Собаки ежедневно приносят с улицы на шерсти и лапах бактерии и грязь, от которых сложно полностью избавиться даже после мытья. Кошки же нередко становятся источником токсоплазмоза, который может годами протекать скрыто, постепенно вызывая головные боли, снижение концентрации и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Даже профилактическая дегельминтизация не даёт стопроцентной защиты: животное может заразиться вновь уже на следующей прогулке. Поэтому врач советует: у питомцев должно быть своё место для сна, а кровать хозяина лучше оставить только для человека.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
