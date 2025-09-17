После кровавой луны — новый шок: Солнце исчезнет на глазах

1:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В начале сентября небо уже подарило зрелищное шоу — полное лунное затмение, так называемую "кровавую луну". Но это было лишь вступление. В ближайшие дни произойдёт ещё более редкое событие: 21 сентября нас ждёт частичное солнечное затмение, совпадающее с осенним равноденствием. Луна закроет до 80% солнечного диска, и наблюдать явление смогут жители южного полушария.

Пик затмения придётся на 19:41 по всемирному времени. Тогда Солнце превратится в тонкий золотой серп над горизонтом — уникальное зрелище, которое увидят в районе Тихого океана, от Новой Зеландии до Антарктиды. Лучшие точки наблюдения — остров Маккуори в Австралии, станция Цуккелли в Антарктиде и город Обан в Новой Зеландии. В этих местах затмение совпадёт с рассветом, делая картину особенно впечатляющей.

К сожалению, во Франции и большинстве стран Европы затмение видно не будет. Но благодаря прямой трансляции NASA его сможет увидеть любой желающий — безопасно и без специальных очков. А уже 12 августа 2026 года Европу ждёт куда более грандиозное событие: первое с 1999 года полное солнечное затмение. Полоса полной тени пройдёт через Исландию, Португалию и север Испании, а юго-запад Франции увидит почти полную темноту.