Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот

1:18
Правда ТВ

Учёные из Северной Каролины провели двадцатилетнее наблюдение за насекомыми в горах Колорадо на высоте более трёх тысяч метров. Это место почти не затронуто человеком, и именно там удалось выяснить: популяция ежегодно сокращалась в среднем на 6,6 процента. За два десятилетия это обернулось падением более чем на 70 процентов. Главной причиной исследователи называют рост летних температур — чем жарче, тем быстрее исчезают насекомые.

Насекомые — фундамент экосистем. Они опыляют растения, участвуют в разложении органики и поддерживают круговорот питательных веществ. Биологи предупреждают: если они исчезнут, разрушатся целые пищевые сети, что неизбежно ударит и по человеку.

Раньше считалось, что главные угрозы связаны с пестицидами и уничтожением среды обитания. Но новое исследование показывает: даже в нетронутых горах насекомые стремительно вымирают. Особое беспокойство вызывает судьба эндемичных видов, приспособленных к уникальным условиям. Учёные подчеркивают: борьба с изменением климата — это не только вопрос выбросов, но и спасение жизни на Земле.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.