Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот

Учёные из Северной Каролины провели двадцатилетнее наблюдение за насекомыми в горах Колорадо на высоте более трёх тысяч метров. Это место почти не затронуто человеком, и именно там удалось выяснить: популяция ежегодно сокращалась в среднем на 6,6 процента. За два десятилетия это обернулось падением более чем на 70 процентов. Главной причиной исследователи называют рост летних температур — чем жарче, тем быстрее исчезают насекомые.

Насекомые — фундамент экосистем. Они опыляют растения, участвуют в разложении органики и поддерживают круговорот питательных веществ. Биологи предупреждают: если они исчезнут, разрушатся целые пищевые сети, что неизбежно ударит и по человеку.

Раньше считалось, что главные угрозы связаны с пестицидами и уничтожением среды обитания. Но новое исследование показывает: даже в нетронутых горах насекомые стремительно вымирают. Особое беспокойство вызывает судьба эндемичных видов, приспособленных к уникальным условиям. Учёные подчеркивают: борьба с изменением климата — это не только вопрос выбросов, но и спасение жизни на Земле.