Луна хранит кислород в камне: найден способ добывать воздух без капли воды

На первый взгляд кажется, что освоение Луны невозможно без находок льда. Но в действительности кислород там присутствует повсюду — он связан в минералах, из которых состоит реголит, своеобразная лунная почва. Этот слой формировался миллионы лет под ударами метеоритов и действием солнечного ветра, превращая поверхность в пыль и каменную крошку. В его составе — оливины, пироксены, кристаллы полевого шпата и даже кварц. А главное — во всех этих породах кислород содержится в огромном количестве.

Учёные считают, что вместо поиска воды выгоднее научиться выделять кислород прямо из regolita. Именно над этим работает проект Blue Alchemist компании Blue Origin. Инженеры создают печь MRE — Molten Regolith Electrolysis. Она должна расплавлять лунный грунт и при помощи электролиза разделять его на составляющие. В результате получится кислород для дыхания и топлива, а также металлы и кремний для строительства и производства солнечных панелей прямо на Луне.

Такое решение может изменить подход к освоению космоса. Ведь сегодня все ресурсы приходится доставлять с Земли, и огромная часть массы ракет уходит только на топливо. Лунные заводы позволят создать настоящую "транзитную станцию" для миссий на Марс и дальше, в глубины Солнечной системы. Программа Artemis может задерживаться, но её долгосрочная цель — превратить Луну в стратегический плацдарм для будущих поколений.