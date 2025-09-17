Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Луна хранит кислород в камне: найден способ добывать воздух без капли воды

Правда ТВ

На первый взгляд кажется, что освоение Луны невозможно без находок льда. Но в действительности кислород там присутствует повсюду — он связан в минералах, из которых состоит реголит, своеобразная лунная почва. Этот слой формировался миллионы лет под ударами метеоритов и действием солнечного ветра, превращая поверхность в пыль и каменную крошку. В его составе — оливины, пироксены, кристаллы полевого шпата и даже кварц. А главное — во всех этих породах кислород содержится в огромном количестве.

Учёные считают, что вместо поиска воды выгоднее научиться выделять кислород прямо из regolita. Именно над этим работает проект Blue Alchemist компании Blue Origin. Инженеры создают печь MRE — Molten Regolith Electrolysis. Она должна расплавлять лунный грунт и при помощи электролиза разделять его на составляющие. В результате получится кислород для дыхания и топлива, а также металлы и кремний для строительства и производства солнечных панелей прямо на Луне.

Такое решение может изменить подход к освоению космоса. Ведь сегодня все ресурсы приходится доставлять с Земли, и огромная часть массы ракет уходит только на топливо. Лунные заводы позволят создать настоящую "транзитную станцию" для миссий на Марс и дальше, в глубины Солнечной системы. Программа Artemis может задерживаться, но её долгосрочная цель — превратить Луну в стратегический плацдарм для будущих поколений.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды
Кадыров резко ответил Пугачёвой из-за Дудаева: предатели заработали миллиарды
Квартиры за 100 млн и тайные встречи: стало известно, кому экс-муж Славы делал дорогие подарки
Квартиры за 100 млн и тайные встречи: стало известно, кому экс-муж Славы делал дорогие подарки
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Откровения Татьяны Лазаревой*: брак без любви и советы матери-предательницы
Откровения Татьяны Лазаревой*: брак без любви и советы матери-предательницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.