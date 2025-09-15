Принуждение на побережье: Аллу Пугачёву заставили петь для туристов из России

1:23 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российский турист потребовал песню у Аллы Пугачёвой на латвийском пляже. Примадонна российской эстрады исполнила просьбу во время интервью на берегу Рижского залива.

76-летняя певица находилась на побережье с журналисткой Екатериной Гордеевой* и дочерью Лизой, когда к ней обратился пожилой мужчина.

"Алла, маленький напев спой русским людям", — бесцеремонно обратился к артистке пожилой мужчина.

Пугачёва исполнила фрагмент народной песни "Ой, мороз, мороз", пока супруга туриста снимала происходящее на телефон.

Инцидент произошёл во время первого большого интервью артистки с февраля 2022 года.

В беседе Пугачёва рассказала о последствиях концерта в Чернобыле в 1986 году: "Воздействие радиации негативно сказалось на моём здоровье". Она отметила проблемы с голосовыми связками, но подчеркнула, что сохранила вокальные данные.

Вот уже пять лет певица отказывается от официальных выступлений даже за крупные гонорары. Семья артистки традиционно арендует виллу "Марта" в Латвии, где звезда предпочитает уединённый отдых вдали от курортной публики.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента