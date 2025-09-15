Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Принуждение на побережье: Аллу Пугачёву заставили петь для туристов из России

1:23
Правда ТВ

Российский турист потребовал песню у Аллы Пугачёвой на латвийском пляже. Примадонна российской эстрады исполнила просьбу во время интервью на берегу Рижского залива.

76-летняя певица находилась на побережье с журналисткой Екатериной Гордеевой* и дочерью Лизой, когда к ней обратился пожилой мужчина.

"Алла, маленький напев спой русским людям", — бесцеремонно обратился к артистке пожилой мужчина.

Пугачёва исполнила фрагмент народной песни "Ой, мороз, мороз", пока супруга туриста снимала происходящее на телефон.

Инцидент произошёл во время первого большого интервью артистки с февраля 2022 года.

В беседе Пугачёва рассказала о последствиях концерта в Чернобыле в 1986 году: "Воздействие радиации негативно сказалось на моём здоровье". Она отметила проблемы с голосовыми связками, но подчеркнула, что сохранила вокальные данные.

Вот уже пять лет певица отказывается от официальных выступлений даже за крупные гонорары. Семья артистки традиционно арендует виллу "Марта" в Латвии, где звезда предпочитает уединённый отдых вдали от курортной публики.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.