Анна Чиповская призналась в звёздной болезни: мне дали пинка

Правда ТВ

Российская актриса Анна Чиповская рассказала о своём главном профессиональном провале, связанном с юношеской звёздной болезнью.

В интервью программе "Актёрская студия" она призналась, что в 16 лет столкнулась с завышенной самооценкой из-за раннего успеха в кино.

Чиповская была настолько уверена в своём поступлении в Щукинское училище, что не готовилась к вступительным испытаниям.

"Я забыла стихотворение на конкурсе… В общем, я вела себя некрасиво", — рассказала актриса.

По её словам, экзаменаторы справедливо отказали ей, посоветовав "опомниться".

Этот опыт заставил актрису пересмотреть своё отношение к профессии. Через год она успешно поступила в Школу-студию МХАТ.

Чиповская отмечает, что ранний успех часто приводит к искажённому восприятию себя у молодых актёров: "Складывается ощущение, что вы пуп земли. Что, конечно, не так".

Актриса также поделилась историей о том, как не прошла пробы на желанную роль, которая досталась её подруге. Этот опыт она приняла с достоинством, признав, что подруга выглядела в проекте более органично.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
