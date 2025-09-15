Анна Чиповская призналась в звёздной болезни: мне дали пинка

Российская актриса Анна Чиповская рассказала о своём главном профессиональном провале, связанном с юношеской звёздной болезнью.
В интервью программе "Актёрская студия" она призналась, что в 16 лет столкнулась с завышенной самооценкой из-за раннего успеха в кино.
Чиповская была настолько уверена в своём поступлении в Щукинское училище, что не готовилась к вступительным испытаниям.
"Я забыла стихотворение на конкурсе… В общем, я вела себя некрасиво", — рассказала актриса.
По её словам, экзаменаторы справедливо отказали ей, посоветовав "опомниться".
Этот опыт заставил актрису пересмотреть своё отношение к профессии. Через год она успешно поступила в Школу-студию МХАТ.
Чиповская отмечает, что ранний успех часто приводит к искажённому восприятию себя у молодых актёров: "Складывается ощущение, что вы пуп земли. Что, конечно, не так".
Актриса также поделилась историей о том, как не прошла пробы на желанную роль, которая досталась её подруге. Этот опыт она приняла с достоинством, признав, что подруга выглядела в проекте более органично.