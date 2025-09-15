Соседи Тарасовой встали на защиту актрисы: мы всей душой сочувствуем

Жильцы элитного дома на Патриарших прудах выразили поддержку актрисе Аглае Тарасовой, находящейся под домашним арестом.

Соседи звезды рассказали о своих переживаниях в связи с её уголовным делом.

"Это такое несчастье, вот просто я всей душой ей сочувствую. Она много работала, часто бывала в отъезде", — поделилась одна из соседок актрисы.

В эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ местные жители отметили, что Тарасова вела скромный образ жизни и занималась ремонтом в своей квартире.

Актриса находится под домашним арестом после задержания в аэропорту Домодедово с запрещёнными веществами. Ей запрещено покидать квартиру в ночное время и пользоваться средствами связи.

Соседи надеются на благополучный исход дела для Тарасовой, чья карьера сейчас оказалась под угрозой.