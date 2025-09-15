Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как маньяк: Марат Башаров раскрыл, как спланировал знакомство с возлюбленной Асей

Актёр Марат Башаров рассказал о необычном знакомстве со своей возлюбленной Асей в эфире шоу "Секрет на миллион".

По словам артиста, их первая встреча стала результатом тщательно продуманного плана. Башаров увидел девушку в театре и сразу обратил внимание на её внешность и улыбку.

Чтобы избежать банального знакомства, актёр разработал многоходовую комбинацию. Он организовал коллективную рыбалку с участием коллег по актёрской профессии.

"Я проработал план действительно как маньяк, чтобы вытащить Асю на рыбалку. Подговорил всю нашу актёрскую братию", — признался Башаров в эфире.

Для правдоподобности он даже уговорил продюсера формально приказать девушке присутствовать на мероприятии.

Свой поступок артист назвал счастливой случайностью. Сейчас пара готовится к свадьбе, но пока откладывает официальную регистрацию брака. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
