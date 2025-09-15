11-летняя Алиса и новорождённая Эмма: мать Тимати опубликовала трогательное фото, но оно вызвало гнев

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала новое семейное фото. На снимке изображены её внучки — 11-летняя Алиса от Алёны Шишковой и новорождённая Эмма от Валентины Ивановой.

Публикация в Instagram* вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Ряд комментаторов предположил, что Юнусова чрезмерно вовлечена в жизнь детей своего сына.

"Уже отобрали ребёнка?", — критические высказался один из подписчиков.

Представители семьи ранее опровергали слухи о том, что старшая внучка проживает с бабушкой.

С мамой младшей внучки Эммы у Юнусовой сложились тёплые отношения.

"Симона — лучшая! Мне так повезло со свекровью", — заявляла Валентина Иванова.

При этом официально Тимати и Иванова не состоят в браке. На недавних фотографиях девушки заметили кольцо на безымянном пальце, что породило слухи о возможной тайной свадьбе.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ