11-летняя Алиса и новорождённая Эмма: мать Тимати опубликовала трогательное фото, но оно вызвало гнев

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала новое семейное фото. На снимке изображены её внучки — 11-летняя Алиса от Алёны Шишковой и новорождённая Эмма от Валентины Ивановой.
Публикация в Instagram* вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Ряд комментаторов предположил, что Юнусова чрезмерно вовлечена в жизнь детей своего сына.
"Уже отобрали ребёнка?", — критические высказался один из подписчиков.
Представители семьи ранее опровергали слухи о том, что старшая внучка проживает с бабушкой.
С мамой младшей внучки Эммы у Юнусовой сложились тёплые отношения.
"Симона — лучшая! Мне так повезло со свекровью", — заявляла Валентина Иванова.
При этом официально Тимати и Иванова не состоят в браке. На недавних фотографиях девушки заметили кольцо на безымянном пальце, что породило слухи о возможной тайной свадьбе.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ