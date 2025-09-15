Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов

Певица Анна Седокова столкнулась с агрессивными действиями журналистов при попытке получить комментарий о личной трагедии. Инцидент произошёл на улице после рабочего дня артистки.

По словам Седоковой, две тележурналистки начали съёмку без предупреждения и задавали вопросы об уголовном деле.

"Начинают прямо лезть в лицо, и всё. Я в таком шоке была", — пояснила певица в своём Telegram-канале.

Она попыталась вести диалог вежливо, несмотря на провокационные формулировки.

Седокова призвала оставить в покое имя её покойного экс-супруга Яниса Тиммы.

"Пускай он спокойно где-то там на небесах существует. И не стоит этого всего", — заявила артистка.

Она объяснила своё молчание желанием уберечь память о человеке от болезненных подробностей.

Певица нашла силы успокоиться благодаря тексту собственной новой песни. Напомним, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в конце 2024 года.

В Латвии против Седоковой возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
