Россиян предупредили о пузыре на рынке жилья: что это значит для покупателей

В России назревает опасная ситуация на рынке жилья. Финансовый аналитик Дмитрий Трепольский отметил, что разрыв цен между новостройками и вторичным жильём в ряде регионов достигает 80%. Причина — льготные ипотеки, которые подталкивают спрос на первичку и позволяют застройщикам завышать цены. При этом высокая ключевая ставка ЦБ, достигшая 18% в сентябре, делает покупку вторичного жилья фактически недоступной.

По словам эксперта, перекос чреват формированием "пузыря" на рынке новостроек и последующим обвалом цен. Это снижает ликвидность вторички, ограничивает доступ к жилью для большинства россиян и усиливает социальную напряжённость. Особенно резкий разрыв фиксируется в Центральной России — до 80%, на Северо-Западе — около 57%, а вот на Северном Кавказе всего 12% из-за особенностей локального рынка.

Аналитик прогнозирует: в 2025–2026 годах цены в обоих сегментах будут расти лишь в пределах инфляции, но абсолютный разрыв продолжит увеличиваться. Решением может стать постепенное сворачивание льготных ипотек, поддержка вторичного рынка и развитие аренды. При этом ключевая ставка, по оценкам, снизится до 10-12% только к концу 2026 года.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
