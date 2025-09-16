Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как россиянам заработать пенсию в 100 тысяч рублей: названы условия

1:21
Правда ТВ

Пенсия в 100 тысяч рублей возможна, но для этого нужны особые условия. Как объяснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, такой размер выплат обеспечит зарплата около 230 тысяч рублей и стаж более полувека. Чтобы достичь отметки, необходимо накопить 630 пенсионных баллов. В год максимум можно заработать лишь десять, а значит, придётся работать 43 года до выхода на пенсию и ещё примерно десятилетие после — с учётом премиального коэффициента, который увеличивает баллы более чем в два раза.

Высокие пенсии доступны и отдельным категориям. Например, военные с выслугой около 35 лет и довольствием от 120 тысяч рублей, в том числе контрактники, лётчики-испытатели и космонавты. Особые выплаты получают и Герои России, у которых с учётом льгот пенсия может превышать 100 тысяч.

Никитин отметил, что увеличить выплаты реально и с помощью дополнительных накоплений. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды способны принести около 300 баллов, что позволит существенно повысить размер будущей пенсии. Таким образом, "стотысячная пенсия" достижима, но путь к ней долог и доступен далеко не каждому.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.