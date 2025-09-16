Как россиянам заработать пенсию в 100 тысяч рублей: названы условия

Пенсия в 100 тысяч рублей возможна, но для этого нужны особые условия. Как объяснил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин, такой размер выплат обеспечит зарплата около 230 тысяч рублей и стаж более полувека. Чтобы достичь отметки, необходимо накопить 630 пенсионных баллов. В год максимум можно заработать лишь десять, а значит, придётся работать 43 года до выхода на пенсию и ещё примерно десятилетие после — с учётом премиального коэффициента, который увеличивает баллы более чем в два раза.

Высокие пенсии доступны и отдельным категориям. Например, военные с выслугой около 35 лет и довольствием от 120 тысяч рублей, в том числе контрактники, лётчики-испытатели и космонавты. Особые выплаты получают и Герои России, у которых с учётом льгот пенсия может превышать 100 тысяч.

Никитин отметил, что увеличить выплаты реально и с помощью дополнительных накоплений. Отчисления в негосударственные пенсионные фонды способны принести около 300 баллов, что позволит существенно повысить размер будущей пенсии. Таким образом, "стотысячная пенсия" достижима, но путь к ней долог и доступен далеко не каждому.