Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Два миллиона за мастерство: Бурковский проводит эксклюзивные курсы в Лондоне по системе Станиславского

0:59
Правда ТВ

Актёр Андрей Бурковский организует месячные курсы актёрского мастерства в Великобритании. 

Как сообщает Telegram-канал Shot, занятия пройдут в Лондоне для группы из шестнадцати человек.

Стоимость обучения для каждого участника составила 850 фунтов стерлингов. Общий доход артиста превысит два миллиона рублей.

Программа включает десять интенсивных сессий, основанных на системе Станиславского.

Бурковский поделится приёмами работы в театре и кино. Он также поможет развить сценическую уверенность и поработать с внутренним диалогом.

Параллельно в Лондоне идёт его спектакль "Seagull True Story" совместно с режиссёром Александром Молочниковым.

Премьера постановки собрала российских знаменитостей, включая Ксению Собчак. Один из самых обсуждаемых моментов спектакля — появление Бурковского на плечах темнокожих актёров.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.