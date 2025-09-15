Два миллиона за мастерство: Бурковский проводит эксклюзивные курсы в Лондоне по системе Станиславского

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Андрей Бурковский организует месячные курсы актёрского мастерства в Великобритании.

Как сообщает Telegram-канал Shot, занятия пройдут в Лондоне для группы из шестнадцати человек.

Стоимость обучения для каждого участника составила 850 фунтов стерлингов. Общий доход артиста превысит два миллиона рублей.

Программа включает десять интенсивных сессий, основанных на системе Станиславского.

Бурковский поделится приёмами работы в театре и кино. Он также поможет развить сценическую уверенность и поработать с внутренним диалогом.

Параллельно в Лондоне идёт его спектакль "Seagull True Story" совместно с режиссёром Александром Молочниковым.

Премьера постановки собрала российских знаменитостей, включая Ксению Собчак. Один из самых обсуждаемых моментов спектакля — появление Бурковского на плечах темнокожих актёров.