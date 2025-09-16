Осенняя депрессия у питомцев лечится музыкой: что работает лучше всего

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал LIfe, что у животных, как и у людей, есть музыкальные предпочтения. Для кошек, например, подойдут классические произведения со скрипичными нотами высокого регистра — они близки к их привычным звукам. Осенняя хандра у питомцев связана прежде всего с сокращением светового дня, поэтому полезно увеличивать искусственное освещение и окружать животных заботой.

Эксперт подчеркнул: важно давать кошкам и собакам свободу выбора. Если питомец хочет побыть в темноте — не стоит его заставлять. Можно добавить витамины, включить музыку и понаблюдать за реакцией. Если мелодия не нравится, животное уйдёт в другую комнату — это сигнал сменить плейлист.

Исследования показывают, что классическая музыка благотворно влияет даже на продуктивность животных — у коров повышаются надои. В то же время рок вызывает раздражение и всплеск адреналина. По словам Шелякова, в стрессовых ситуациях такая музыка может быть уместна, но если цель — спокойствие и расслабление, то классика остаётся самым надёжным выбором как для животных, так и для их хозяев.