Фадеев раскрыл тройку фаворитов Интервидения: Шаман остался за бортом

Продюсер Максим Фадеев назвал своих фаворитов предстоящего международного конкурса "Интервидение". Своё мнение он выразил в Telegram-канале накануне музыкального смотра в Москве.
Фадеев сообщил, что внимательно прослушал всех участников и выделил для себя трёх перспективных исполнителей.
В список фаворитов вошли казахстанский певец Amre (Ернар Садирбаев), китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии.
При этом российский представитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, не вошёл в число лидеров по версии продюсера.
"Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трёх, за которых я буду болеть", — написал Фадеев.
Он отдельно пожелал удачи российскому артисту.
Ранее стало известно, что ведущими конкурса станут оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьёв.