Фадеев раскрыл тройку фаворитов Интервидения: Шаман остался за бортом

Продюсер Максим Фадеев назвал своих фаворитов предстоящего международного конкурса "Интервидение". Своё мнение он выразил в Telegram-канале накануне музыкального смотра в Москве.

Фадеев сообщил, что внимательно прослушал всех участников и выделил для себя трёх перспективных исполнителей.

В список фаворитов вошли казахстанский певец Amre (Ернар Садирбаев), китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии.

При этом российский представитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, не вошёл в число лидеров по версии продюсера.

"Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трёх, за которых я буду болеть", — написал Фадеев.

Он отдельно пожелал удачи российскому артисту.

Ранее стало известно, что ведущими конкурса станут оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьёв.