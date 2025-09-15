Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Фадеев раскрыл тройку фаворитов Интервидения: Шаман остался за бортом

1:01
Правда ТВ

Продюсер Максим Фадеев назвал своих фаворитов предстоящего международного конкурса "Интервидение". Своё мнение он выразил в Telegram-канале накануне музыкального смотра в Москве.

Фадеев сообщил, что внимательно прослушал всех участников и выделил для себя трёх перспективных исполнителей.

В список фаворитов вошли казахстанский певец Amre (Ернар Садирбаев), китайский исполнитель Ван Си и группа Nomad из Киргизии.

При этом российский представитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, не вошёл в число лидеров по версии продюсера.

"Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трёх, за которых я буду болеть", — написал Фадеев.

Он отдельно пожелал удачи российскому артисту.

Ранее стало известно, что ведущими конкурса станут оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьёв.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Чтобы он жил спокойно: Анна Седокова объяснила молчание о Тимме после нападения журналистов
Два миллиона за мастерство: Бурковский проводит эксклюзивные курсы в Лондоне по системе Станиславского
Два миллиона за мастерство: Бурковский проводит эксклюзивные курсы в Лондоне по системе Станиславского
Поэзия любви: как сборник стихов Алексея Воробьёва изменил его жизнь и привёл к семье
Поэзия любви: как сборник стихов Алексея Воробьёва изменил его жизнь и привёл к семье
Предательство близкого человека: Пугачёва рассказала о горьком опыте замужества
Предательство близкого человека: Пугачёва рассказала о горьком опыте замужества
Магнитная буря ударила сильнее прогнозов: Земля вошла в зону хаоса
Магнитная буря ударила сильнее прогнозов: Земля вошла в зону хаоса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.