Как забрать машину прямо с эвакуатора и не платить за перевозку: пробел в одном пункте КоАП

1:18
Истории с эвакуаторами часто становятся темой для споров в сети. Но действовать в таких ситуациях важно не импульсивно, а строго по закону. Согласно статье 27.13 КоАП, если владелец или доверенный водитель появился до того, как эвакуатор начал движение, машину обязаны сразу вернуть. При этом достаточно устранить причину задержания — например, убрать автомобиль с места неправильной парковки.

Если же транспорт удерживают без оснований, это уже нарушение ваших прав. По статье 12.35 КоАП за такие действия предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей для сотрудников эвакуационной службы. Поэтому общаться стоит не с водителем эвакуатора, а с инспектором МАДИ, который фиксирует нарушение и оформляет протокол.

Физическое сопротивление только ухудшит ситуацию. Попытки силой остановить эвакуатор или перекрыть ему дорогу обернутся новым штрафом или даже арестом до 15 суток. Гораздо разумнее действовать юридически грамотно: если удастся доказать, что автомобиль был припаркован без нарушений, штраф можно полностью отменить, а платить за эвакуацию не придётся.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
