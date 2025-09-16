Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов

Правда ТВ

С сентября в России действуют новые правила Центробанка, обязывающие банки возмещать клиентам деньги, украденные мошенниками. Как пояснил Life эксперт ЦБ и профессор Финансового университета Александр Дудка, если банк не выявил подозрительную транзакцию или не уведомил клиента о списании, он обязан вернуть все средства. Даже при корректных уведомлениях финорганизация компенсирует последнюю операцию, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила безопасности.

Ключевым нововведением стала "тревожная кнопка" в мобильных приложениях. Она позволяет мгновенно сигнализировать банку о подозрительном списании, что помогает быстрее блокировать операцию и повышает шансы на возврат денег.

Кроме того, все кредитные организации обязаны подключаться к единой базе мошеннических переводов, блокировать сомнительные операции и вводить "период охлаждения" для крупных переводов. Эти меры появились на фоне рекордных потерь россиян от мошенников, которые в 2024 году достигли 70 миллиардов рублей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.