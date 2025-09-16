Деньги вернут даже после мошенников: главное условие для клиентов

С сентября в России действуют новые правила Центробанка, обязывающие банки возмещать клиентам деньги, украденные мошенниками. Как пояснил Life эксперт ЦБ и профессор Финансового университета Александр Дудка, если банк не выявил подозрительную транзакцию или не уведомил клиента о списании, он обязан вернуть все средства. Даже при корректных уведомлениях финорганизация компенсирует последнюю операцию, если не сможет доказать, что клиент нарушил правила безопасности.

Ключевым нововведением стала "тревожная кнопка" в мобильных приложениях. Она позволяет мгновенно сигнализировать банку о подозрительном списании, что помогает быстрее блокировать операцию и повышает шансы на возврат денег.

Кроме того, все кредитные организации обязаны подключаться к единой базе мошеннических переводов, блокировать сомнительные операции и вводить "период охлаждения" для крупных переводов. Эти меры появились на фоне рекордных потерь россиян от мошенников, которые в 2024 году достигли 70 миллиардов рублей.