Россиянам напомнили о шестидневке: в конце октября рабочая неделя станет длиннее

В конце октября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Как напомнила юрист по трудовому праву Дарья Ерзина, с 27 октября по 1 ноября рабочими будут все дни, включая субботу. Однако 1 ноября станет сокращённым днём, так как он предшествует празднику — Дню народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября.

Согласно Трудовому кодексу, накануне государственных праздников продолжительность рабочего дня уменьшается на один час. Это правило действует для большинства предприятий и организаций страны. Таким образом, шестидневка в конце октября станет временной мерой, связанной исключительно с праздничным календарём.

При этом юрист уточнила: для предприятий с непрерывным циклом работы, экстренных служб и организаций, обслуживающих население ежедневно, действуют особые правила. В таких случаях праздничные дни могут оставаться рабочими, но их обязаны оплачивать в повышенном размере. А обсуждение сокращённой недели в России, по словам депутатов, остаётся делом будущего и должно проходить эволюционно.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
