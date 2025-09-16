Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Квитанция в ящике — теперь не гарантия: как отличить подделку от настоящей

Эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова рассказала о самых распространённых уловках мошенников. По её словам, злоумышленники часто маскируются под представителей управляющих компаний или председателей ТСЖ и рассылают сообщения в общедомовые чаты. Жителей просят подтвердить персональные данные якобы для собрания или доступа в чат. Эксперт подчёркивает: такие запросы игнорировать, ведь у управляющей компании вся необходимая информация уже есть.

Ещё одна схема — "двойные квитанции". Мошенники подделывают платёжки, указывают свои реквизиты и подбрасывают их в почтовые ящики. Люди, не проверив, переводят деньги, думая, что оплачивают услуги. Сегодня риск снижен: электронные квитанции позволяют быстрее отследить подделку, но осторожность всё равно необходима.

Опасность таят и звонки якобы от домофонных компаний. Людей убеждают назвать код подтверждения или данные для "замены счётчика" и через это получают доступ к личной информации и даже банковским операциям. Юнисова напоминает: при малейших сомнениях лучше самому связаться с управляющей организацией.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
