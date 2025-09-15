Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Поэзия любви: как сборник стихов Алексея Воробьёва изменил его жизнь и привёл к семье

1:01
Правда ТВ

Певец Алексей Воробьёв в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ подробно рассказал о своих отношениях с супругой Аидой Гарифуллиной.

Артист признался, что всецело сосредоточен на благополучии своей семьи.

Музыкант сообщил, что переломный момент в его жизни наступил после создания поэтического сборника. Воробьёв связал с этим событием последующие позитивные изменения.

"У меня теперь есть ребёнок, девочка. Это великолепная наша дочь. И жена у меня появилась", — поделился певец.

Он с теплотой рассказал о девятилетней дочери Аиды Гарифуллиной Оливии.

Артист также отметил особые отношения с тёщей Ляйлой Ильдаровной. Почётный деятель культуры и депутат Казанской городской думы высоко оценила своего зятя.

Пара скрывала отношения до весны прошлого года, когда новость об их тайной свадьбе стала сюрпризом для поклонников.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
