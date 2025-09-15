Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Предательство близкого человека: Пугачёва рассказала о горьком опыте замужества

Певица Алла Пугачёва подробно рассказала о своём втором замужестве. Беседа с журналисткой Екатериной Гордеевой* затронула болезненную тему предательства со стороны близких людей.

Особое внимание певица уделила отношениям с режиссёром Александром Стефановичем. По словам Пугачёвой, этот союз изначально носил сугубо прагматичный характер для её супруга.

Она вышла замуж за начинающего режиссёра из провинции, чтобы помочь ему получить московскую регистрацию.

Брак продлился ровно три года — минимальный необходимый для прописки срок. Сразу после этого супруги приняли решение о разводе.

Перед окончательным расставанием Стефанович обналичил все общие сбережения, которые были заработаны в основном самой Пугачёвой.

Впоследствии он также предпринимал попытки претендовать на раздел имущества в их общей квартире. Неприкосновенной осталась лишь недвижимость, унаследованная артисткой от её родителей.

Певица упомянула, что незадолго до его кончины состоялась их встреча.

"Он такой: "Пугачёвочка, прости меня. Ну ты же понимаешь". Я простила", — сообщила артистка.

Она подчеркнула, что не держит обиды на бывшего мужа. При этом исполнительница отмечает, что до сих пор не может найти объяснения подобной неблагодарности людей, которым она доверяла.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
