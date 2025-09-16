Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Мигрень начинается не с нервов: названы настоящие причины головной боли

Мигрень не всегда связана со стрессом или нервным перенапряжением. Профессор Сергей Савельев объяснил, что одной из главных причин может быть нарушение водно-солевого баланса. По его словам, мозг особенно чувствителен к уровню электролитов: если человек пьёт дистиллированную воду или злоупотребляет алкоголем, который активно выводит соли через почки, это может спровоцировать сильный приступ боли.

Учёный добавил, что не меньшую роль играют колебания артериального давления. И повышенное, и пониженное давление способны вызвать головные боли, поэтому важно регулярно контролировать этот показатель и вовремя корректировать образ жизни.

Говоря о профилактике, Савельев подчеркнул необходимость качественного питания. По его мнению, продукты из природных источников помогают поддерживать электролитный баланс, тогда как фастфуд и еда с пальмовым маслом не дают организму нужных веществ. Именно сбалансированный рацион и контроль давления снижают риск мигрени и помогают сохранить здоровье.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
