Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой

Доктор и телеведущий Александр Мясников напомнил, что аспирин, несмотря на доступность, нельзя принимать бездумно. Он объяснил: препарат обладает мощным антикоагулянтным эффектом, то есть разжижает кровь. И если использовать его без показаний, можно столкнуться с серьёзными осложнениями — от внутренних кровотечений до геморрагического инсульта.

Мясников отметил, что международная практика в последние годы изменилась. Во многих странах врачи отказываются назначать аспирин массово, ограничивая его применение только случаями, когда риск для пациента крайне высок. Речь идёт, например, о значительном сужении артерий, которое напрямую угрожает жизни.

Специалист подчеркнул: важно помнить, что любое лекарство может быть как полезным, так и опасным. Поэтому даже такие привычные средства, как аспирин, должны назначаться врачом, а не приниматься самостоятельно. Только в этом случае можно рассчитывать на реальную пользу без угрозы здоровью.