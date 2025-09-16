Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Аспирин — не универсальная таблетка: почему его применение стало опасной привычкой

Правда ТВ

Доктор и телеведущий Александр Мясников напомнил, что аспирин, несмотря на доступность, нельзя принимать бездумно. Он объяснил: препарат обладает мощным антикоагулянтным эффектом, то есть разжижает кровь. И если использовать его без показаний, можно столкнуться с серьёзными осложнениями — от внутренних кровотечений до геморрагического инсульта.

Мясников отметил, что международная практика в последние годы изменилась. Во многих странах врачи отказываются назначать аспирин массово, ограничивая его применение только случаями, когда риск для пациента крайне высок. Речь идёт, например, о значительном сужении артерий, которое напрямую угрожает жизни.

Специалист подчеркнул: важно помнить, что любое лекарство может быть как полезным, так и опасным. Поэтому даже такие привычные средства, как аспирин, должны назначаться врачом, а не приниматься самостоятельно. Только в этом случае можно рассчитывать на реальную пользу без угрозы здоровью.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.