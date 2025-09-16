Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тяга к сладкому начинается на кухне: ошибка, которую допускают все

Эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев рассказал, что главная причина тяги к сладкому кроется не в голове, а в содержимом тарелки. По его словам, если во время завтрака, обеда или ужина человек недоедает, организм компенсирует нехватку калорий сладостями, орехами или печеньем. То есть тяга к сахару — это следствие недостаточного и несбалансированного питания.

Врач отметил, что многие недооценивают объём еды, необходимый для насыщения. Даже если продукты выбраны правильно, слишком маленькие порции не дают ощущения сытости. Калинчев подчеркнул: привычка есть медленно и полноценно требует усилий, но именно она помогает контролировать аппетит и предотвращать переедание.

Специалист добавил, что питание должно закрывать все потребности организма — в калориях, белках, жирах и углеводах. А удовольствие, по его словам, лучше получать не от еды, а из других источников: общения, прогулок или любимых занятий. Такой подход помогает держать аппетит под контролем и снижает зависимость от сладкого.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
