Четырёхдневка в России: готовиться ли к будущему без понедельников

В Госдуме вновь обсудили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Глава комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России постепенно сам придёт к такой модели. Он подчеркнул: изменения должны проходить естественным путём, без жёстких регуляций и административного давления. При этом депутат признал, что подобный график подходит далеко не для всех профессий.

По словам Нилова, речь идёт о долгосрочной перспективе, где ключевую роль сыграет развитие технологий и новые подходы к организации труда. Он уверен, что со временем работодатели и сами работники смогут выработать наиболее удобный режим.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм парламентария. Экономист Александр Щербаков из РАНХиГС отметил, что переход на сокращённую неделю может ударить по экономике и привести к снижению зарплат. Так что дискуссия остаётся открытой, а решения будут зависеть от общего состояния рынка труда и возможностей бизнеса.