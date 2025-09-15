Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Польша снова заговорила о закрытом небе над Украиной: к чему готовиться

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил обсудить возможность создания бесполётной зоны над Украиной. Он подчеркнул, что подобное решение нельзя принимать в одностороннем порядке: оно потребует согласия союзников по НАТО и Евросоюзу. По словам дипломата, технические ресурсы у альянса для этого есть, и сама идея обсуждается уже не первый год.

Поводом к заявлению стали инциденты с дронами, в причастности к которым Россию официально никто не обвинил. Тем не менее в Польше считают, что такие события усиливают риски для безопасности региона и требуют обсуждения превентивных мер.

На фоне этих дискуссий премьер Польши Дональд Туск обратил внимание на рост пророссийских и антиукраинских настроений внутри страны. Он назвал это испытанием для политиков и подчеркнул, что поддержка союзников и безопасность границ остаются ключевыми приоритетами Варшавы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
