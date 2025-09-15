Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Каллас обвинила в безрассудной эскалации: дрон над Румынией поднял тревогу

Правда ТВ

Глава евродипломатии Кая Каллас резко отреагировала на инцидент с беспилотником в Румынии. Она назвала его безрассудной эскалацией, представляющей угрозу для региональной безопасности, и подчеркнула, что поддерживает тесный контакт с румынскими властями. По ее словам, подобные события усиливают напряженность и требуют внимания всего Евросоюза.

Ранее румынское министерство обороны сообщило, что воздушное пространство страны было нарушено беспилотным аппаратом, который, предположительно, мог быть российского происхождения. Отмечалось, что угрозы для населения он не представлял. Однако никаких подтверждающих доказательств Бухарест не представил.

Каллас выразила солидарность с Румынией и напомнила, что любые действия, способные дестабилизировать ситуацию в регионе, должны рассматриваться всерьез. Она подчеркнула, что безопасность союзников — это приоритет для Евросоюза, и подобные инциденты лишь подчеркивают важность совместного реагирования.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
